أخبار عاجلة

"اليوبي" يُدشن مسابقة رئيس الجامعة للعمل التطوعي بجامعة المؤسس -
كيف تساهم "كفاءة الطاقة" للإطارات في استهلاك 4% من الوقود للسيارات الخفيفة؟ -
مستشفى الملك خالد: مفعول قطرات تحسين النظر "فيويتي" مؤقت -
"السميري" يجدد مطالبته بالبحث عن شقيقه -
طاقم إماراتي لقيادة نهائي دوي أبطال آسيا.. بين الهلال وبوهانج -
المائدة المستديرة الثالثة بجامعة أسوان توصي بربط الخريجين بسوق العمل السياحي -
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيات السعديين ومشتول السوق -
السيسي : نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر -
في قضية أجهزة الحاسب وبدلات السفر.. حيثيات تأديب مسئولين بالشباب والرياضة -
السيسي: مصادر الطاقة المتجددة في مصر تمثل 30% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في السودان

Print
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في السودان الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في السودان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العملية الانتقالية في السودان لمسارها الصحيح.
وأعرب جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع تويتر، عن بالغ القلق إزاء التطورات في السودان.

وكتب أن «الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح».

وأعرب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء أحداث السودان، داعيا إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المعتقلين.

كما أعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق ازاء تطورات الأوضاع في السودان مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس ٢٠١٩ بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام ٢٠٢٠.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة انه «لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر

توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر

الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء

الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء

انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر

انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر

طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي

طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي