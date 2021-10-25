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رئييس تونس يدعو إلى وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب

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رئييس تونس يدعو إلى وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب رئييس تونس يدعو إلى وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأكّد رئيس الدولة على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسنادها للاستغلال على وجه الكراء لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصة.

كما تمّ التطرّق إلى موضوع اسناد الأراضي الدولية بعقود مبرمة برشاوي وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشدّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.

المصرى اليوم

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