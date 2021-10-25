يقوده محمد صلاح .. بيريز يحلم بصنع «جالاكتيكوس» جديد في مدريد

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في بداية الألفية الجديدة وظهور فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، على الساحة للمرة الأولى، وتعهد أمام الجماهير وقت الإنتخابات بإبرام صفقات لأعظم نجوم في كرة القدم حينها إذا وصل لساحة رئاسة الملكي.

وعندما فاز، أبرم صفقة القرن، وهو اللاعب البرتغالي لويس فيجو، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، والذي كان يلعب وقتها للغريم التقليدي برشلونة.

ولم يكتف بيريز بلويس فيجو، ولكن تعاقد أيضًا مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، والظاهرة البرازيلية رونالدو، وديفيد بيكهام أسطورة إنجلترا.

وتستعرض صحيفة «ذا صن الإنجليزية» في تقرير لها أحلام بيريز في بناء جيل جديد من أبرز اللاعبين في العالم في حالة ضم صلاح ومبابي وهالاند.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: «يمكن لنادي ريال مدريد أن يسترجع جيل الجالاكتيكوس، وهم يتطلعون للتعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس جيرمان، الذي ينتهي عقده مع الحُمر والزرق في الصيف القادم، وهالاند لاعب بروسيا دورتموند، ودفع الشرط الجزائي له، وصرف 65 مليون جنية إسترليني للتعاقدات».

وتابعت الصحيفة: «من الممكن أن ينضم النجم المصري محمد صلاح المتوهج مع ناديه ليفربول، والذي أصبح الهداف الإفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي بـ 107 هدفًا، كما أحرز هاتريك تاريخي في مبارته أمام مانشستر يونايتد التي انتهت بخماسية نظيفة للريدز، وليصبح في خط الهجوم بجانب مبابي وهالاند».

وأردفت: «ليفربول لم يتوصل لإتفاق عقد تجديد مع محمد صلاح حتى الأن، وينتهي عقد المصري في يونيو 2023، وكيل صلاح يرغب في الحصول على 400 ألف جنية كراتب اسبوعي، وهو ما يمثل الأزمة بين صلاح وليفربول، وريال مدريد سوف يقدم عرض مغري للريدز، ليتواجد مو صلاح بجانب أثنين من منافسيه في الكرة الذهبية.

واستكملت الصحيفة: «هناك أيضًا بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد، ليس بعيدًا فعقده ينتهي الصيف القادم، وقد يكون النجم الفرنسي جاهزًا للأنتقال للبرنابيو، ويأتي هذا بعد تصريحات سكولز، الذي لا يريد أن يرتدي بوجبا قميص الشياطين الحُمر، بعد البطاقة الحمراء المرعبة التي تلقاها في مباراة ليفربول، التي أنتهت بخماسية للريدز».

وأختتمت: مع كل هذا الأستثمار الكبير في الهجوم، سيبقى الميرنجي على خط دفاعه، فهو يملك كورتوا، وميندي ودايفيد ألابا، ولوكاس فاسكيز.

ونستعرض تشكيلة نادي ريال مدريد إذا أنضم لها هذه الصفقات.

حراسة المرمى: كورتوا.

قلب الدفاع: فاسكيز، روديجر،ألابا، ميندي.

في الوسط: بوجبا، كاسميرو، كامافينجا.

في الهجوم: صلاح، هالاند، مبابي.