فيصل وحمدي يقودان هجوم سموحة أمام الاتحاد السكندري

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أعلن أحمد سامي، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى سموحة عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، فى المباراة التى ستقام بين الفريقان على أرض ملعب ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز، والذى انطلقت فعالياته اليوم الاثنين بمواجهة البنك الاهلي وطلائع الجيش.

وضم تشكيل سموحة كلا من الهانى سليمان فى حراسة المرمي، أحمد بيكهام ، رجب نبيل ، شريف رضا ، محمد شكرى، عبد الرحمن عامر ، محمد كناريا ، عبد الكبير الوادى ،صديق كالابا، مروان حمدى، حسين فيصل.

وحقق البنك الأهلي فوزا كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.