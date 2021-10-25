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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم بانجو وسلاح بأسوان

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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم بانجو وسلاح بأسوان القبض على 4 عاطلين بحوزتهم بانجو وسلاح بأسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الاثنين، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 1.5 كيلو من مخدر البانجو و4 قطع أسلحة نارية.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائي قد استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقا مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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