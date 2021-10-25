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البنك الأهلي يكتسح الطلائع في افتتاح الدوري

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البنك الأهلي يكتسح الطلائع في افتتاح الدوري البنك الأهلي يكتسح الطلائع في افتتاح الدوري

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حقق فريق البنك الأهلي فوزاً كبيراً على نظيره طلائع الجيش في مباراة افتتاح الدوري المصري للموسم الجديد 2021/2022 والتي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الاثنين على ملعب بترو سبورت في العاصمة المصرية.

ونجح البنك الأهلي في تقديم إنذار شديد اللهجة لجميع منافسيه في بداية المسابقة ونجح في الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل أول هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم نجم فريق البنك الأهلي موسى دياوارا بعد 4 دقائق فقط من بداية المباراة.

وأضاف الوافد الجديد للبنك الأهلي من فريق وادي دجلة محمد هلال الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (80 و90+6).

وفرض البنك الأهلي سيطرته المطلقة على مجريات المباراة وتفوق فنياً وبدنياً ليحصد الفريق تحت قيادة مديره الفني خالد جلال أول 3 نقاط في مشواره بينما تلقى طلائع الجيش هزيمة ثقيلة بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش حضر هذه المباراة.

المصرى اليوم

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