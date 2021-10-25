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إمبراطور اليابان يستقبل السفير المصري في طوكيو لتوديعه

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إمبراطور اليابان يستقبل السفير المصري في طوكيو لتوديعه إمبراطور اليابان يستقبل السفير المصري في طوكيو لتوديعه

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في إطار مراسم توديع سفير في طوكيو بمناسبة انتهاء فترة عمله باليابان؛ استقبل الإمبراطور اليابني ناروهيتو، السفير المصري أيمن كامل قُبيل مغادرته.

استهل السفير اللقاء بالإعراب عن فائق الشكر والتقدير للإمبراطور للدعم الذي لمسه خلال فترة عمله باليابان، واستعرض بشكل موجز أبرز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين وما شهدته الأربع سنوات الماضية من طفرة في العلاقات الثنائية في شتى المجالات، فضلاً عن تدشين العديد من مشروعات التعاون التنموي بمختلف القطاعات، وأهمها التعاون في مجال التعليم من خلال مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم ejep، وكذلك تجربتي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا e-just، والمدارس اليابانية في مصر ejs، فضلاً عن تضافر جهود الجانبين بهدف خروج المتحف المصري الكبير إلى النور باعتباره رمزًا لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتتويجًا لأواصر التعاون الثقافي. كما تطرق سفير مصر للتعاون في مجال الرعاية الصحية وما يتضمنه من برنامج التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ما أكدت عليه أزمة فيروس "كورونا" من تعاون وثيق بين الجانبين لمكافحة انتشار الفيروس.

من جانبه، طلب الإمبراطور اليابني من السفير المصري نقل تحياته للرئيس عبدالفتاح ، كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها السفير المصري طوال فترة عمله باليابان والتي ساهمت في دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها على كل المستويات.

المصرى اليوم

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