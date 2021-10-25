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الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات

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الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات

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طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني وسحب المناقصات التي طرحتها مطلع الأسبوع لبناء نحو 1300 منزل جديد في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين".

وأشار إلى أن الاتحاد أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل عام 1967، ووضع القدس.

ونشرت هيئة الأراضي الإسرائيلية يوم أمس الأحد مناقصات لبناء المنازل الجديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، التي يريد الفلسطينيون أن تقوم عليها دولتهم المستقبلية.

المصرى اليوم

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