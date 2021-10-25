ما حكم إجراء عمليات الحقن المجهري؟.. «الإفتاء» تُجيب

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"ما هو حكم الحقن المجهري شرعًا؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء.

وقال «عاشور» إن الحقن المجهري يجوز شرعًا لأنه عبارة عن تلقيح بويضة الزوجة بمني الزوج في حال قيام العلاقة الزوجية وعدم انتهائها، مشيرًا إلى أنه ليس هناك شبهة في اختلاط الأنساب.

وأضاف أنه قد يكون هناك شخص لا يستطيع الإنجاب لسبب ما، أو ربما لا يستطيع زوجان الإنجاب رغم عدم وجود أسباب طبية، ولكن هناك سبب معين يمنع وصول حيوان منوي واحد إلى البويضة من أجل تلقيحها.

وأكد أن هذا أمر الله، وهنا يمكن اللجوء إلى أسباب العلم حيث لا يأباها الشرع، موضحًا: «في حال قيام العلاقة الزوجية فلا شيء في هذا، بل ندعو إليه إذا كان الناس في حاجة إليه بمشاورة الطبيب».