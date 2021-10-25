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بعد انتشاره عالميا.. شاهد أول صور لمتحور «دلتا»

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بعد انتشاره عالميا.. شاهد أول صور لمتحور «دلتا» بعد انتشاره عالميا.. شاهد أول صور لمتحور «دلتا»

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بعد أن أطلق شهية الفيروس مجددا، بدأ متحور دلتا من كورونا ينتشر في أكثر من بلد حول العالم، بينما انكب العلماء على دراسته.

لكن لأول مرة، نشر مركز أبحاث «Vector» الروسي صورًا لسلالة دلتا المتحورة، والتي تم التقاطها بكاميرا مجهر إلكتروني.

وقال المركز في بيان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية، إن السلالة المتحورة للفيروس نمت صناعيا على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الإفريقي.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد حددت السلالة الهندية (دلتا)، المسماة «B.1.617»، في أكتوبر 2020، مشيرة إلى أنها تتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى طيلة مدة إزالته من الجسم، مما يجعل من الصعب على الأطباء تحديد لحظة الشفاء منه.

أعراض المتحور

فيما أوضحت أن الأعراض الرئيسية تتمثل في الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة.

علاوة على ذلك، عادة لا تختفي لدى المصابين بدلتا حاسة الشم ولا يعانون من السعال.

أول صور لمتحور دلتا لفيروس كورونا
أول صور لمتحور دلتا لفيروس كورونا

المصرى اليوم

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