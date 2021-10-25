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الخارجية الإماراتية: يجب تجنب التصعيد في السودان

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الخارجية الإماراتية: يجب تجنب التصعيد في السودان الخارجية الإماراتية: يجب تجنب التصعيد في السودان

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تجنب التصعيد والحفاظ على التهدئة والاستقرار في السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الاثنين، أكدت فيها أنها «تتابع التطورات الأخيرة في دولة السودان الشقيقة عن كثب».

وشدد البيان على أهمية التوصل إلى التهدئة والاستقرار بأسرع وقت ممكن، بصورة تحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والازدهار.

وأكدت الخارجية الإماراتية على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية والحفاظ على كل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة دولة السودان.

المصرى اليوم

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