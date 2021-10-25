فلسطين تسجل 8 وفيات و438 إصابة بـفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل 8 وفيات و438 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 99 مريضاً، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 966 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 244 مليونا وما يقارب من 510 آلاف اصابة، تعافى منهم 221 مليونا ونحو 519 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، 320 ألف و602 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4،743 ألف حالة وفاة.