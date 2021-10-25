فابريزو رومانو يكشف موقف مانشستر يونايتد حالياً تجاه سولشاير

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بات تواجد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على رأس القيادة الفنية للشياطين الحمر مسألة وقت فقط لا أكثر في ظل تقارير أوروبية تحدثت عن اقتراب رحيله عن قلعة أولد ترافورد.

وتحدث الصحفي الإيطالي الموثوق والشهير فابريزو رومانو في الساعات الماضية حول حقيقة وضع سولشاير مع مانشستر يونايتد في الفترة الحالية.

وقال فابريزو رومانو المصدر الموثوق عالمياً في ملف انتقالات اللاعبين والمدربين أن هنالك كلام يدور بين مسؤولي مانشستر يونايتد بخصوص وضع المدرب سولشاير خلال الساعات القادمة التي وصفها بأنها حاسمة في مسيرة المدرب الشاب.

وتابع رومانو: بعض أعضاء مجلس الإدارة في مانشستر يريدون حماية سولشاير والبعض الآخر يفكر في وضع الفريق الحالي الذي لا رضي أحد.

وأضاف فابريزو رومانو: أعضاء مجلس الإدارة في اليوناتيد مُحبطون ومصدومون من نتيجة مباراة ليفربول ولكنهم سيأخذون وقتهم في اتخاذ القرار النهائي بشأن سولشاير.

واختتم: لا أعتقد أننا سنشاهد قراراً فورياً بإقالة سولشاير، لكنني أرى أن الأمر أصبح مسألة وقت ليغادر منصبه.