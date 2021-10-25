بالفيديو.. ولي العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي

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‬قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، في كلمته في افتتاح قمة الشرق الأوسط الأخضر: إننا ندشّن اليوم حقبة خضراء جديدة للمنطقة نقودها ونقطف ثمارها معاً.

وأعلن ولي العهد إنشاء منصة تعاون؛ لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي.