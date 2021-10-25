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.. ولي العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي

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بالفيديو.. ولي العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي .. ولي العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي

بالفيديو.. ولي العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي

‬قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، في كلمته في افتتاح قمة الشرق الأوسط الأخضر: إننا ندشّن اليوم حقبة خضراء جديدة للمنطقة نقودها ونقطف ثمارها معاً.

وأعلن ولي العهد إنشاء منصة تعاون؛ لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية