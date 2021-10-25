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نائب رئيس الوزراء الروسي يصل إلى الرياض للمشاركة في قمة "الشرق الأوسط الأخضر"

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نائب رئيس الوزراء الروسي يصل إلى الرياض للمشاركة في قمة "الشرق الأوسط الأخضر" نائب رئيس الوزراء الروسي يصل إلى الرياض للمشاركة في قمة "الشرق الأوسط الأخضر"
وصول نائب رئيس الوزراء العراقي إلى مطار الملك خالد الدولي.. و"الجبير" في استقباله

نائب رئيس الوزراء الروسي يصل إلى الرياض للمشاركة في قمة

‬ وصل إلى الرياض، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحادية ألكسندر نوفاك، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما وصل إلى الرياض اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي، والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة عبدالستار الجنابي، ومندوب عن المراسم الملكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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