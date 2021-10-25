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المائدة المستديرة الثالثة بجامعة أسوان توصي بربط الخريجين بسوق العمل السياحي
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيات السعديين ومشتول السوق
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
السيسي : نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
في قضية أجهزة الحاسب وبدلات السفر.. حيثيات تأديب مسئولين بالشباب والرياضة
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
السيسي: مصادر الطاقة المتجددة في مصر تمثل 30%
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
كلمة الرئيس السيسي في قمة جلاسجو (بث مباشر)
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
محمد رمضان بعد تعاونه مع المخرج محمد ياسين : «مش هعمل اللي بعمله كل سنة»
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
وزير الرياضة يتضامن مع نواب البرلمان: لن أسمح بفساد في اتحاد الكرة
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:18 مساءً
بايدن: التغيرات المناخية تُكلف العالم خسائر بتريليونات الدولارات
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:18 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
البرهان يعلن حالة الطوارئ في السودان – تغطية خاصة لـ آر تي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 25 أكتوبر 2021 05:03 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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