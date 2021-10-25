قيادات الجيش والشرطة: بدأنا تنفيذ الطوارئ في السودان

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أكدت قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية في السودان اليوم الاثنين، بعيد اجتماع ضم قيادات من الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع، بحسب ما أفادت معلومات لقناة العربية بأنها ستنفذ حالة الطوارئ التي أعلن سابقا الفريق أول عبدالفتاح البرهان فرضها في البلاد، إثر حل الحكومة ومجلس السيادة.

كما أشارت إلى بدء تنفيذ قرار إعفاء حكومات الولايات في مختلف أنحاء البلاد.

إلى ذلك، شددت تلك القيادات على أنها ستواجه أي محاولات لتعطيل الحياة العامة، أو أي «تفلتات أمنية». وأكدت الأجهزة العسكرية والأمنية أن أمن السودان خط أحمر

أتى ذلك، بعد أن أعلن الجيش السوداني في وقت سابق اليوم حلّ المؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد حملة اعتقالات فجرا طالت وزراء ومسؤولين حكوميين وسياسيين.

وقال البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي السوداني إن الجيش «اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر»، التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن «تصحيح مسار الثورة».