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قال مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، الاثنين، إنه سيزور الأردن ومصر الشهر المقبل، وذلك في أول جولة خارجية لأحد كبار أعضاء العائلة المالكة منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

وسيرافق تشارلز (72 عاما) زوجته كاميلا في الجولة التي تستغرق أربعة أيام وتبدأ يوم 16 نوفمبر.

وأوضح المكتب أن زيارة الأردن، التي ستتضمن حفل استقبال من العاهل الأردني والملكة رانيا للأمير وزوجته، تأتي للاحتفال بالعيد المئوي لتأسيس المملكة الأردنية ولتسليط الضوء على الأهمية التي توليها الحكومة البريطانية لعلاقتها مع المملكة.

وأضاف المكتب: «سيركز الأمير على قضايا البيئة والحوار بين الأديان والمحافظة على التراث وخلق وظائف وفرص للشباب.. ستواصل الدوقة التزامها بدعم النساء وتعليم الفتيات».

وأشار المكتب إلى أن الجولة ستُختتم بزيارة لمصر، وتتزامن مع انتهاء استضافة بريطانيا لقمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26) وترشيح مصر لتولي رئاسة (كوب27).

وسيلتقي الأمير وعقيلته أثناء الزيارة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.