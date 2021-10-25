محافظ الغربية يتابع نسب إنجاز مشروعات «حياة كريمة» بـ6 قرى في زفتى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح الاثنين، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بـ6 قرى بمركز زفتى للوقوف على نسب إنجاز هذه المشروعات على أرض الواقع، حيث تفقد قرى (مسجد وصيف، ميت الحارون، كفر الصارم، ميت الرخا، كفر ميت الحارون وتفهنا العزب).

بدأت الجولة بتفقد قرية مسجد وصيف، حيث تم تسليم مساعدات غذائية وعينية لـ5 أسر من مستحقي «سكن كريم»، وأكد المحافظ أن تقديم المساعدات المختلفة للأسر الأكثر احتياجاً هو واجب المحافظة والتي تحرص على تأديته من خلال التواجد الدائم لجميع القيادات وسط الأهالي والاستماع لشكواهم ومحاولة حلها بأسرع وقت ممكن وتلبية احتياجاتهم لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة، كما تفقد المحافظ ومرافقوه مدرسة عبداللطيف بلطية الإعدادية، والتي يتم إحلالها وتجديدها بالكامل بتكلفة 4.8 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مدرسة ميت الحارون الإعدادية الثانوية ومدرسة الشهيد عبدالقادر موسى، كما تفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي وبئر مياه ارتوازي، وكذا تفقد أعمال تطوير وحدة صحة الأسرة، حيث وجه بنزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة مبنى وحدة صحة الأسرة، كما تم زيارة ٣ حالات سكن كريم وتقديم مساعدات غذائية وعينية لهم، إلى جانب توفير سيارة إسعاف لنقل سيدة مسنة لعمل الفحوصات اللازمة .

وواصل المحافظ جولته بقرية كفر الصارم، حيث تفقد أعمال إنشاء ملعب خماسى، أعمال تطوير مدرسة كفر الصارم القبلي للتعليم الأساسي وكذلك تم تقديم مساعدات غذائية وعينية لبعض الأسر المستحقة لسكن كريم بالقرية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ نسب الإنجاز بأعمال التطوير ب (مدرسة محيي الدين نوح شاهين للتعليم الأساسي ،مدرسة الحاجة عائشة ربيع التجريبية، مركز الشباب، محطة المياه، الوحدة الصحية ومكتب البريد) بقرية ميت الرخا .

وفي قرية ميت الحارون، تابع المحافظ خلال جولته أعمال إنشاء محطة الرفع بتكلفة ٢٠ مليون جنيه، تطوير مركز الشباب، كما قام بزيارة ٣ حالات سكن كريم وقام بتقديم مساعدات غذائية وعينية لهم.

واختتم المحافظ جولته بقرية تفهنا العزب، حيث تفقد مدرسة تفهنا العزب الابتدائية الجديدة والتي يتم تجديدها وتطويرها، مركز شباب تفهنا العزب، أعمال تشييد مجمع الخدمات والمجمع الزراعي بالقرية، كما تابع الدكتور رحمي حملة طرق الأبواب والتي يقدمها صندوق علاج الإدمان، موضحاً أن تلك الحملة تهدف لتوعية الأسر بمخاطر الإدمان وأضرار تعاطي المخدرات، كما تقوم بتوعية الأهالي بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية إن وجدت.