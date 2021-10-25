قبل دياوارا.. أجانب قصوا شريط أهداف الدوري المصري

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نجح الغيني موسى دياوارا، لاعب فريق البنك الأهلي من قص شريط أهداف مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

وافتتح دياوارا أهداف النسخة الجديدة من الدوري المصري في لقاء فريقه أمام طلائع الجيش بعد 4 دقائق فثقط من انطلاق المواجهة.

وعلى مدار تاريخ الدوري المصري تمكن أكثر من لاعب أجنبي من قص شريط أهداف المسابقة وتسجيل أولى أهداف المسابقة خلال عدة مواسم سابقة.

واستطاع النيجيري إيلفيس روبين من افتتاح أهداف مسابقة الدوري الممتاز في موسم 1998-1999 بتسجيل هدف للزمالك في شباك القناة بالمباراة الافتتاحية للمسابقة في ذلك الموسم عقب 5 دقائق من انطلاقها.

العراقي مصطفى كريم مهاجم الاسماعيلي السابق هو واحد من الأجانب الذين افتتحوا السجل التهديفي لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بهدف في شباك الزمالك مع الدقيقة 85 من عمر مواجهة الفريقين موسم 2007-2008.

وتشهد المباراة الافتتاحية للدوري الممتاز 2012-2013 تسجيل الموريتاني دومينيك داسيلفا أولى أهداف الموسم، حيث سجل مهاجم الأهلي هدف فوز فريقه في شباك غزل المحلة بعد 12 دقيقة من انطلاق اللقاء في شباك ناصر فاروق، حارس زعيم الفلاحين، والذي عاد من الاعتزال يومها لخوض هذه المباراة.

ويفتتح التونسي سيف الدين الجزيري أهداف الدوري المصري 2019-2020 ويقود المقالون العرب للانتصار على حساب طلائع الجيش.

ويُدون الغيني دياوار سطرًا جديدًا في افتتاح الأجانب أهداف الدوري المصري بهدف يقص به شريط مسابقة الدوري المصري 2021-2022 في مواجهة البنك الأهلي وطلائع الجيش.