أخبار عاجلة

المائدة المستديرة الثالثة بجامعة أسوان توصي بربط الخريجين بسوق العمل السياحي -
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيات السعديين ومشتول السوق -
السيسي : نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر -
في قضية أجهزة الحاسب وبدلات السفر.. حيثيات تأديب مسئولين بالشباب والرياضة -
السيسي: مصادر الطاقة المتجددة في مصر تمثل 30% -
جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي -
كلمة الرئيس السيسي في قمة جلاسجو (بث مباشر) -
محمد رمضان بعد تعاونه مع المخرج محمد ياسين : «مش هعمل اللي بعمله كل سنة» -
وزير الرياضة يتضامن مع نواب البرلمان: لن أسمح بفساد في اتحاد الكرة -
بايدن: التغيرات المناخية تُكلف العالم خسائر بتريليونات الدولارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طلب إحاطة حول تسكين الطلبة في المدينة الجامعية بسوهاج: «يخضع للأهواء»

Print
طلب إحاطة حول تسكين الطلبة في المدينة الجامعية بسوهاج: «يخضع للأهواء» طلب إحاطة حول تسكين الطلبة في المدينة الجامعية بسوهاج: «يخضع للأهواء»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور محمود أبوالخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن سوء الإدارة بجامعة سوهاج فيما يخص التسكين الخاص بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات.

وقال «أبو الخير» في طلبه، إن التسكين في المدن الجامعية ليس له معايير ثابتة أو واضحة ويخضع للأهواء والمجاملات مما أدى إلى أن من يستحق لا يستطيع السكن وهناك من يسكن في مراكز بعيدة مثل أبناء مركز «البلينا» الذي يعد أبعد وآخر مركز بسوهاج من الناحية القبلية وتم تجاهل تسكين الكثير من أبنائه ممن يستحقون لبعد المسافة، ولمن لديهم ظروف اقتصادية، وتم تسكين طلبة من مراكز قريبة من الجامعة.

وأضاف أن الجامعة بها أكثر من مبنى للتسكين تحت إدارتها، وهناك ميزانيات كبيرة تصرف لهذا الأمر من قبل جامعة سوهاج على المدن الجامعية، وعلى الرغم من ذلك فإن الخدمات المقدمة للطلبة المقيمين بها أقل من المستوى الطبيعي.

وطالب وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تأجيل محاكمة محمود عزت ومحمد بديع وآخرين بـ«أحداث المنصة» إلى 22 نوفمبر

تأجيل محاكمة محمود عزت ومحمد بديع وآخرين بـ«أحداث المنصة» إلى 22 نوفمبر

المائدة المستديرة الثالثة بجامعة أسوان توصي بربط الخريجين بسوق العمل السياحي

المائدة المستديرة الثالثة بجامعة أسوان توصي بربط الخريجين بسوق العمل السياحي

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيات السعديين ومشتول السوق

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيات السعديين ومشتول السوق

السيسي : نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر

السيسي : نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر