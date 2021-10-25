طلب إحاطة حول تسكين الطلبة في المدينة الجامعية بسوهاج: «يخضع للأهواء»

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تقدم الدكتور محمود أبوالخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن سوء الإدارة بجامعة سوهاج فيما يخص التسكين الخاص بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات.

وقال «أبو الخير» في طلبه، إن التسكين في المدن الجامعية ليس له معايير ثابتة أو واضحة ويخضع للأهواء والمجاملات مما أدى إلى أن من يستحق لا يستطيع السكن وهناك من يسكن في مراكز بعيدة مثل أبناء مركز «البلينا» الذي يعد أبعد وآخر مركز بسوهاج من الناحية القبلية وتم تجاهل تسكين الكثير من أبنائه ممن يستحقون لبعد المسافة، ولمن لديهم ظروف اقتصادية، وتم تسكين طلبة من مراكز قريبة من الجامعة.

وأضاف أن الجامعة بها أكثر من مبنى للتسكين تحت إدارتها، وهناك ميزانيات كبيرة تصرف لهذا الأمر من قبل جامعة سوهاج على المدن الجامعية، وعلى الرغم من ذلك فإن الخدمات المقدمة للطلبة المقيمين بها أقل من المستوى الطبيعي.

وطالب وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم.