افتتاح مركز لتجميع المخلفات الإلكترونية بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الاثنين، عن افتتاح مركز تجميع للمخلفات الإلكترونية بكلية التربية الرياضية، وذلك في إطار دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن النفايات الالكترونية هي نتاج استهلاك المعدات والأجهزة الالكترونية التي أصبحت اليوم تشكل قضية تهدد البيئة وتمثل خطرا كبيرا على صحة الإنسان، وتسعى الجامعة من خلال المركز الجديد للتخلص الآمن من تلك المخلفات.

جاء ذلك على هامش الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية التربية الرياضية اليوم تحت عنوان «إدارة المخلفات الإلكترونية الخطرة».