هنا ضريح سلطان العاشقين .. الجن والملائكة صلوا جنازته قبل ثمانمائة عام!

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المائدة المستديرة الثالثة بجامعة أسوان توصي بربط الخريجين بسوق العمل السياحي
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيات السعديين ومشتول السوق
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
السيسي : نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
في قضية أجهزة الحاسب وبدلات السفر.. حيثيات تأديب مسئولين بالشباب والرياضة
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
السيسي: مصادر الطاقة المتجددة في مصر تمثل 30%
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
كلمة الرئيس السيسي في قمة جلاسجو (بث مباشر)
-
الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
محمد رمضان بعد تعاونه مع المخرج محمد ياسين : «مش هعمل اللي بعمله كل سنة»
-
الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
وزير الرياضة يتضامن مع نواب البرلمان: لن أسمح بفساد في اتحاد الكرة
-
الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:18 مساءً
بايدن: التغيرات المناخية تُكلف العالم خسائر بتريليونات الدولارات
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:18 مساءً
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