إعادة فحص ومراجعة جميع البطاقات التموينية في المنيا

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بدأت لجنة مكبرة من التموين والأجهزة الرقابية بالمنيا، إعادة فحص ومراجعة جميع البطاقات التموينية بجميع المراكز، لضبط المخالف منها وغير المستحقين، في أعقاب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجود بطاقة تموينية في المنيا باسمه تصرف المقررات التموينية شهريا.

وأكد مسؤول- رفض ذكر اسمه– أن أعمال الفحص بدأت علي مدار اليومين الماضيين، بمركز ملوي جنوب مدينة المنيا، حيث تستمر أعمال المراجعة بجميع المراكز، لبعض الحالات.

كان الرئيس السيسي قد قال خلال افتتاح مجموعة مشاريع الإسكان البديلة للمناطق غير الآمنة، مؤخرا، إن عدم رقمنة الدولة المصرية جعل الرؤية غير واضحة فيما يتعلق ببطاقات التموين، مشيرًا إلى أن الوضع استمر لسنوات من عدم وضوح البيانات مما أدى للاستقرار لواقع غير دقيق، وأضاف: «بدليل وأنا قلت للدكتور مصطفى مدبولي قبل كده، قلتله أنا ليا بطاقة في المنيا باسمي بيتصرف بيها، والله بتكلم بجد».

وتابع: «فيه ناس موجودة مبتاخدش البطاقة فعلًا، وهي مش عايزاها صحيح، لكن هي متعرفش إن البطاقة مستخدمة في أماكن أخرى»، لافتًا إلى أن الاتجاه إلى الرقمنة الهدف منه وضوح الرؤية لتصنيف المجتمع بشكل صحيح حتى تعطي الدولة لكل إنسان حقه دون هدر.