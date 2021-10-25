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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج، بيض المائدة في منافذها بأسعار تراوحت من 45 و46 و47 جنيهًا لطبق البيض الأحمر والأبيض، وذلك بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية، وأيضًا اتحاد منتجي الدواجن.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان لها، الإثنين، أن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي يبذلها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير؛ لضبط أسعار بيض المائدة وتوفيره للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة، وأيضًا تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وأضاف البيان أن وزارة الزراعة مستمرة في طرح البيض في منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار أقل من السوق.