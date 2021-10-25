أخبار عاجلة

المائدة المستديرة الثالثة بجامعة أسوان توصي بربط الخريجين بسوق العمل السياحي -
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيات السعديين ومشتول السوق -
السيسي : نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر -
في قضية أجهزة الحاسب وبدلات السفر.. حيثيات تأديب مسئولين بالشباب والرياضة -
السيسي: مصادر الطاقة المتجددة في مصر تمثل 30% -
جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي -
كلمة الرئيس السيسي في قمة جلاسجو (بث مباشر) -
محمد رمضان بعد تعاونه مع المخرج محمد ياسين : «مش هعمل اللي بعمله كل سنة» -
وزير الرياضة يتضامن مع نواب البرلمان: لن أسمح بفساد في اتحاد الكرة -
بايدن: التغيرات المناخية تُكلف العالم خسائر بتريليونات الدولارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الزراعة» تعلن بشرى سارة للمواطنين بشأن البيض ( جديدة)

Print
«الزراعة» تعلن بشرى سارة للمواطنين بشأن البيض (أسعار جديدة) «الزراعة» تعلن بشرى سارة للمواطنين بشأن البيض ( جديدة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج، بيض المائدة في منافذها بأسعار تراوحت من 45 و46 و47 جنيهًا لطبق البيض الأحمر والأبيض، وذلك بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية، وأيضًا اتحاد منتجي الدواجن.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان لها، الإثنين، أن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي يبذلها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير؛ لضبط بيض المائدة وتوفيره للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة، وأيضًا تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وأضاف البيان أن وزارة الزراعة مستمرة في طرح البيض في منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار أقل من السوق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير المالية: أولويتنا توفير السلع للمواطنين بغض النظر عن أسعارها

وزير المالية: أولويتنا توفير السلع للمواطنين بغض النظر عن أسعارها

الخيار بـ 2 جنيه .. انخفاض أسعار الخضروات في أسواق المنيا (فيديو)

الخيار بـ 2 جنيه .. انخفاض أسعار الخضروات في أسواق المنيا (فيديو)

​​​«الغرف التجارية»: بدء صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر بعد زيادة أسعار الزيت

​​​«الغرف التجارية»: بدء صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر بعد زيادة أسعار الزيت

نقيب الفلاحين انخفاض أسعار البيض في الأسواق الفترة المقبلة (فيديو)

نقيب الفلاحين انخفاض أسعار البيض في الأسواق الفترة المقبلة (فيديو)