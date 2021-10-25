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«الأمور المستعجلة» تحدد 2 ديسمبر لنظر دعوى فرض حراسة على نقابة الأطباء

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«الأمور المستعجلة» تحدد 2 ديسمبر لنظر دعوى فرض حراسة على نقابة الأطباء «الأمور المستعجلة» تحدد 2 ديسمبر لنظر دعوى فرض حراسة على نقابة الأطباء

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حددت محكمة الأمور المستعجلة، الإثنين، جلسة 2 ديسمبر للنظر في استئناف المحامي هاني سامح على حُكم عدم اختصاص المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وقال «سامح» أمام المحكمة إنه طالب بفرض الحراسة على النقابة لانتهاكها الغرض الذي أنشئت من أجله وهو حماية حقوق المرضى ومصالح الشعب.

وأضاف أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وأشار إلى قيام النقابة بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان.

كانت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة قد قضت بعدم اختصاصها النوعي بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

المصرى اليوم

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