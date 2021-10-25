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بيان عاجل.. السفارة الأمريكية في السودان توجه رسالة لمواطنيها في الخرطوم

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بيان عاجل.. السفارة الأمريكية في السودان توجه رسالة لمواطنيها في الخرطوم بيان عاجل.. السفارة الأمريكية في السودان توجه رسالة لمواطنيها في الخرطوم

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حثت سفارة الولايات المتحدة في السودان المواطنين الأمريكيين على عدم مغادرة أماكن إقامتهم، وقالت إنها تلقت تقارير عن إغلاق بعض المواقع في الخرطوم وحولها.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن تتابع عن كثب التطورات الآخيرة في جمهورية السودان الشقيق.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، الاثنين: «تتابع مصر عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق».

وأكدت الوزارة «أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق».

كما شددت على أن «أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة».

وتابعت: «تدعو مصر كل الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسؤولية وضبط النفس، لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني».

المصرى اليوم

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