بالفيديو.. ولي العهد يفتتح قمة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض

أعلن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة مستقبلاً
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، قمة الشرق الأوسط الأخضر.
وأعلن سمو ولي العهد في كلمة الافتتاح، تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة مستقبلاً.
وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، في كلمته في افتتاح قمة الشرق الأوسط الأخضر، أن استمرار التغير المناخي سيؤدي إلى مزيد من الكوارث.
فيديو | كلمة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#الإخبارية pic.twitter.com/dlGTQa3jJ1— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021