بالفيديو.. ولي العهد يستقبل القادة والرؤساء المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، القادة والرؤساء المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر.
وكان الأمير محمد بن سلمان استقبل وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد لحظة وصوله للمشاركة في في قمة الشرق الأوسط الأخضر.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الأميركي لشؤون المناخ "جون كيري" لحظة وصوله للمشاركة في #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/NyZuJEmxI2— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021