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.. ولي العهد يستقبل القادة والرؤساء المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر

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بالفيديو.. ولي العهد يستقبل القادة والرؤساء المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر .. ولي العهد يستقبل القادة والرؤساء المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل القادة والرؤساء المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، القادة والرؤساء المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان الأمير محمد بن سلمان استقبل وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد لحظة وصوله للمشاركة في في قمة الشرق الأوسط الأخضر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية