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"الموارد البشرية" بالرياض يضبط 40 مخالفة في حملة مشتركة

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"الموارد البشرية" بالرياض يضبط 40 مخالفة في حملة مشتركة "الموارد البشرية" بالرياض يضبط 40 مخالفة في حملة مشتركة
استهدفت التأكد من التزام المنشآت بقرارات تنظيم السوق

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أمس، حملة أمنية مشتركة على عدد من المجمعات التجارية شمال الرياض للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الحملة التي شاركت فيها لجنة التوطين بإمارة المنطقة، عن تحرير 40 مخالفة بحق عدد من المنشآت المخالفة لقرارات التوطين ونظام العمل، بالإضافة إلى ضبط 51 وافداً من مخالفي نظام الاقامة والعمل وتمثلت مخالفاتهم عمل الوافد لحسابه الخاص، عمالة فردية غير مرخص لها بالعمل، وعمالة تعمل في محالّ غير مرخصة -عمالة على غير الكفالة، وجرى تسليمهم لإدارة الوافدين تمهيدا لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.

تأتي هذه الحملات ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشريكة لتنفيذ قرارات توطين المهن وضبط مخالفين نظام الإقامة والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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