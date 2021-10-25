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طلاب المتوسطة والثانوية ينتظمون في فصولهم بمسافة تباعد 30 سم

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طلاب المتوسطة والثانوية ينتظمون في فصولهم بمسافة تباعد 30 سم طلاب المتوسطة والثانوية ينتظمون في فصولهم بمسافة تباعد 30 سم
مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المحدثة والمعتمدة من "وقاية"

طلاب المتوسطة والثانوية ينتظمون في فصولهم بمسافة تباعد 30 سم

يواصل طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بالمناطق والمحافظات انتظامهم حضوريًا للأسبوع التاسع على التوالي، وذلك وفق الخطة الدراسية المعمول بها، مع مراعاة التباعد الاجتماعي داخل الفصل، لتكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن 30 سم، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المحدثة والمعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وبما يعزز التكامل بين وزارتي التعليم والصحة.

وتحقق وزارة التعليم من خلال التزام الطلبة والكادر التعليمي والإداري بالبروتوكولات الصحية المعتمدة؛ الحفاظ على سلامتهم وصحة أسرهم والمجتمع التعليمي والمجتمع، وكذلك تعزيز انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، والعودة للحياة الطبيعية، بالإضافة إلى الإسهام في تأمين سلامة بيئة العمل، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسبًا.

وأكدت الوزارة إعادة ترتيب وتشكيل الفصول الدراسية وفق التحديثات الأخيرة لهيئة الصحة العامة "وقاية"، مع الالتزام بلبس الكمامة طيلة الوقت، والحرص على التهوية الجيدة للفصول وفتح النوافذ، إلى جانب الاستفادة من غرف المعامل وغرف المصادر في تحويلها كفصول دراسية يوزع عليها الطلبة عند الحاجة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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