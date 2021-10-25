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نجود المليك: الوضوح في التشريعات واللوائح التنظيمية أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات

أظهر تقرير "فنتك السعودية" السنوي 2020/ 2021م استمرار نمو قطاع التقنية المالية في السعودية بوتيرة متسارعة على مدى الـ 12 شهرا الماضية، حيث ارتفع عدد شركات التقنية المالية بنسبة قدرها 37 % وبمقدار قياسي لحجم الاستثمارات تجاوز 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار).

وقالت مديرة عام مبادرة فنتك السعودية نجود المليك، شهد قطاع التقنية المالية في المملكة خلال عام 2020 / 2021م نضجًا وتطوّرًا ملحوظًا.

وأشارت إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال عام 2020م، إلا أننا نرى أثر الاعتماد على الحلول الرقمية التي أحدثتها أزمة جائحة فيروس كورونا مستمرًّا، حتى بعد تجاوز العالم تدريجياً لهذه الأزمة.

وذكرت أن الوضوح في التشريعات واللوائح التنظيمية أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التقنية المالية التي بدورها تدفع عجلة نمو هذا القطاع.

ويقدم التقرير إحدى مبادرات البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، لمحة عامة عن تطور قطاع التقنية المالية، حيث شهد العام الماضي ظهور شركات تقنية مالية جديدة في مختلف المجالات بما في ذلك المدفوعات، وأسواق المال، والتأمين، وحلول الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأيضًا عدد من التطورات في التنظيمات والبنية التحتية، من ذلك: إصدار لوائح جديدة لأنشطة التقنية المالية، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع"، وموافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنكين رقميين محليين.

ولفت إلى استمرار مبادرة "فنتك السعودية" في دعم تطور منظومة قطاع التقنية المالية في المملكة من خلال عدد من البرامج والأنشطة، منها: مسرعة فنتك، والمعرض الوظيفي للفنتك، ومسابقة أجيال المستقبل، إضافة إلى المسح الوطني للتقنية المالية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقيس مدى تبني الأفراد والشركات لحلول التقنية المالية.

وتوقع تقرير المبادرة أن يكون العام 2021/ 2022م مهمًّا لقطاع التقنية المالية، وأن يسهم استمرار ضخ الاستثمارات من قبل مستثمري رأس المال الجريء، وصدور تشريعات جديدة، وإطلاق المبادرات الوطنية المتعلقة بالتقنية المالية، إلى تطوير جيل جديد من حلول التقنية المالية في المملكة.

ويضم التقرير أقسامًا تغطي عدة جوانب في قطاع التقنية المالية، هي: نظرة عامة حول شركات التقنية المالية في السعودية، والمواهب والكفاءات المطلوبة في منظومة التقنية المالية السعودية، إلى جانب المصرفية المفتوحة في المملكة، ونظرة تحليلية حول الاستثمارات في قطاع التقنية المالية.