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مذكرات تفاهم بين "النقل" ونظيرتها العمانية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:10 مساءً
«مياه المنوفية»: توعية مواطني أشمون بأهمية مبادرة «حياة كريمة»
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:04 مساءً
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:04 مساءً
«اتفاق ملزم قانونًا».. السيسي يؤكد موقف مصر بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:04 مساءً
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولي تعاون بين «محو الأمية» و«القومي للمرأة» وإحدى الجمعيات الأهلية
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:04 مساءً
«شفت حقيقة اللي حواليا».. مي كساب تثير الجدل بعد حذف صورها مع أوكا
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 06:04 مساءً
"المالية" تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج سفراء الإيرادات
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 05:59 مساءً
هل يشارك العندليب الأسمر في في موسم الرياض 2021 ؟ ( تفاصيل )
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 05:53 مساءً
محمد هنيدي يغني بالإنجليزية في مسرحية «سلام مربع»
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 05:53 مساءً
روسيا تبدي استعدادها للوساطة لإيصال الدعم الإنساني لأفغانستان
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 05:53 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
انهيار أرضي في كاليفورنيا تسببه عاصفة قوية وفيضانات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 25 أكتوبر 2021 04:19 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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