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قرار من «الأمور المستعجلة» بشأن «وقف عودة لرئاسة نادي »

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قرار من «الأمور المستعجلة» بشأن «وقف عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك» قرار من «الأمور المستعجلة» بشأن «وقف عودة لرئاسة نادي »

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حددت محكمة الأمور المستعجلة، الاثنين، جلسة 3 نوفمبر المقبل لنظر الاستشكال المقدم من المحامى كمال شعيب، وكيلًا عن ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي ، لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعنين رقمي 13034 و14749 لسنة 75 قضائية، الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة الرياضة بتجميد مجلس الزمالك وعودة لرئاسة النادي لحين انتهاء مدته.

واختصم ممدوح عباس في الاستشكال وزيري الرياضة والعدل بصفتهما ومديرية الشباب بالجيزة.

واستند الاستشكال إلى أن الحكم المستشكل فيه عودة مرتضى منصور اغتصب سلطة مركز التسوية والتحكيم بالنزاع وهو الأمر الذي يصم الحكم محل الاشكال بالانعدام.

وطالب عباس بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء تجميد مجلس مرتضى منصور لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على حُكم القضاء الإداري (أول درجة).

المصرى اليوم

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