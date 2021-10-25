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«الأرصاد» تُعلن توقعات طقس الغد (درجات الحرارة)

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«الأرصاد» تُعلن توقعات طقس الغد (درجات الحرارة) «الأرصاد» تُعلن توقعات طقس الغد (درجات الحرارة)

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الثلاثاء، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

العظمى الصغرى
القاهرة 27 19
الإسكندرية 27 20
وادي النطرون 27 19
طنطا 27 18
شبين الكوم 27 19
دمنهور 27 19
بلطيم 26 20
مطروح 24 18
السلوم 26 15
سيوة 28 15
بورسعيد 27 20
دمياط 26 20
الزقازيق 27 19
المنصورة 27 18
الإسماعيلية 28 17
السويس 27 18
العريش 26 19
رفح 26 20
رأس سدر 28 18
نخل 24 12
نويبع 28 21
طابا 26 20
كاترين 25 10
الطور 27 19
شرم الشيخ 29 22
الغردقة 30 21
مرسى علم 28 21
الفيوم 28 18
بني سويف 29 17
المنيا 30 16
أسيوط 30 15
سوهاج 31 17
قنا 32 18
الأقصر 33 18
أسوان 33 19
ادفو 34 19
أبوسمبل 33 19
الوادي الجديد 32 19
شلاتين 31 20
أبورماد 30 19
حلايب 29 21
رأس حدربة 28 20

المصرى اليوم

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