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إقبال سياحي متزايد على معابد الكرنك بالأقصر

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إقبال سياحي متزايد على معابد الكرنك بالأقصر إقبال سياحي متزايد على معابد الكرنك بالأقصر

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شهدت مدينة الأقصر، الاثنين، وصول أكثر من 40 حافلة من الحافلات السياحية، التي تقل عدد كبير من السياح، يتراوح عددهم من 3500 إلى 5000 سائح قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، وباقى مدن البحر الأحمر من خلال رحلات «اليوم الواحد»، وكذلك الرحلات المباشرة من عدد الأسواق العالمية.

واستمرت المدينة بمناطقها الأثرية في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا، والبرتغال، والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة، والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الأثرية.

وشهدت صالة الأعمدة بمعابد الكرنك زحامًا كبيرًا من السياح والتسابق على التقاط الصور التذكارية بجوار الأعمدة التي تم إعادة ترميمها وإظهار ألوانها الأصلية بجانب التواجد أمام البحيرة المقدسة والطواف حول الجعران المقدس لتحقيق الأمنيات وجلب السعادة لهم.

وتوجه السياح إلى البحيرة المقدسة والجعران المقدس والتقاط الصور التذكارية بجانب استكمال البرنامج بالتوجه إلى معبد خنسو بمعبد الكرنك ومشاهدة بداية طريق الكباش الذي ينتهى بطول 2700 متر عند معبد الأقصر من خلال ممر أرضي يربط بينهما، ثم استكمل السياح البرنامج السياحي المعد لهم في باقي المناطق الأثرية بالأقصر.

المصرى اليوم

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