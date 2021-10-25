نائب رئيس جامعة الزقازيق يكرم المتفوقين في الأنشطة الطلابية بقسم النساء والتوليد بكلية الطب

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كرم الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة الطلابية المختلفة، والذين بلغ عددهم 20 طالبًا وطالبة خلال حفل ختام العام الدراسي لطلاب القسم، وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة غادة المسلمي، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور طارق البهيدي، رئيس قسم النساء والتوليد بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

وقد تم تكريم عددا من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة ومنهم الطالب منير عادل الحاصل على الطالب المثالي، والطالب باسم رفيق، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعدد من حفظة القرآن الكريم من الطلاب، والمتميزيين في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

وخلال كلمته، وجه الدكتور عاطف حسين، شكر وتقدير لجميع المشاركين من الطلاب بالأنشطة الطلابية، مؤكدًا على أهمية التكريم لتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعد الجناح الثاني لبناء شخصية الطالب الجامعي، وهي الجزء المكمل والمتمم للعملية التعليمية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية، وأيضًا زيادة عدد الطلاب المشاركين في الأنشطة والمجالات المختلفة.