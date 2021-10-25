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جولة مرورية لقطاع حقوق الانسان للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في الاسماعيلية

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جولة مرورية لقطاع حقوق الانسان للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في الاسماعيلية جولة مرورية لقطاع حقوق الانسان للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في الاسماعيلية

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واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية المستمرة، من اجل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان بمديرية أمن الإسماعيلية

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، فقد قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من »

المصرى اليوم

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