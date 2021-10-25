إزالة 41 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 21650 متر مربع بالإسماعيلية

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قال اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، وبحضور رئيس المركز والمدينة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك استكمالاً لأعمال الموجة 18 من حملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبناء على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بعدم السماح لأية تعديات على تلك الأراضي، وحمايتها وإزالتها في مهدها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية فورية حيال المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت الحملة عن إزالة 41 حالة تعدى بالبناء على أراضى زراعية بمساحة 21650 متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان بالمركز والمدينة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة المستمرة للأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة على مستوى المحافظة بأكملها والتصدى بكل حزم لكل أشكال التعدي وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال من تسول له نفسه المساس بأملاك الدولة.