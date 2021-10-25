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ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة موقع تحت الإنشاء «بأسلوب المغافلة»

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ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة موقع تحت الإنشاء «بأسلوب المغافلة» ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة موقع تحت الإنشاء «بأسلوب المغافلة»

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وبحوزتهما سيارة ملك والد أحدهما حال شروعهما في سرقة وحدات الكنترول الخاصة بالمصاعد الكهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء «تابع لإحدى الشركات» بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأضافا أنهما قاما بسرقة (عدد٢ كنترول مصعد- ٨ وحدة UBS- علبة صيانة- 6وحدات كنترول تحكم في المصعد) بأسلوب «المغافلة» من داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء التابعة لذات الشركة بالمنطقة، وقيامهما بالتصرف فيها وبيعها لدى عميلهما «سيىء النية» (مدير محل لقطع غيار المصاعد- ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشادهما ضبطه، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء «مالك شركة المصاعد»، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها خاصة بالشركة ملكه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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