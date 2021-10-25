الشوط الأول: البنك الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف «دياوارا»

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انتهى الشوط الأول لمباراة فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش المقامة على ملعب بتروسبورت، في إفتتاح مباريات الدوري الممتاز موسم 2021-2022.

وتقدم فريق البنك الأهلي على فريق طلائع الجيش بالهدف الأول خلال المباراة الجارية الأن بينهما في إفتتاح الدوري الممتاز والمقامة على ملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف في الدقيقة 5 عن طريق موسى دياوارا بعد استغلال خطأ في التغطية الدفاعية لمدافعي الجيش، واستقبل الكرة العرضية داخل منطقة الـ18 وسدد في مرمى محمد بسام حارس الطلائع ليقص شريط أهداف الموسم.