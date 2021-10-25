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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس النادي المصري

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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس النادي المصري محافظ بورسعيد يستقبل رئيس النادي المصري

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الإثنين، سمير حلبية رئيس النادى المصرى.

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد لجماهير وأعضاء وإدارة النادى ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى وجهازهم الفنى، خالص التهانى بمناسبة الفوز الغالى على المنافس الأوغندى والتأهل لدور الـ32 مكرر للبطولة الأفريقية والمؤهل لدورى المجموعات.

وتابع المحافظ استعدادات الفريق البورسعيدى لخوض مباريات الدورى العام ولقاء الأسبوع الأول أمام غزل المحلة المقرر إقامته الخميس المقبل ببرج العرب، حيث طالب منظومة النادى بالسعى لتقديم العروض الطيبة وإحراز النتائج الجيدة المطلوبة لإسعاد جماهير المصرى ببورسعيد خلال مشاركاتع المحلية والإفريقية بالموسم الجديد.

وناقش المحافظ مع رئيس المصرى التطورات الإدارية والأوضاع المالية بالنادى خلال المرحلة الحالية مطالبا بالحفاظ على ما تحقق خلال المواسم الستة الأخيرة والتى شارك خلالها بالكونفدرالية الإفريقية 5 مرات، وحافظ على تواجده بالمربع الذهبى والمراكز المتقدمة بالدورى والكأس.

المصرى اليوم

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