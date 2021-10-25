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«النوام» مديرًا لمستشفى التأمين الصحي بفوه

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«النوام» مديرًا لمستشفى التأمين الصحي بفوه «النوام» مديرًا لمستشفى التأمين الصحي بفوه

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أصدر الدكتور محمد السيد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بكفرالشيخ، الإثنين، قرارًا بتكليف الدكتورة أمل النوام، استشارى النساء والتوليد، مديرًا لمستشفى التأمين الصحى بفوه، تقديرا لدور المرأة المصرية وتمكينا لدورها الريادى في خدمة وطنها، خصوصا أن القيادة السياسية تدعم المرأة في كافة المجالات.

من جانبها، أكدت «النوام»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أنها تحلم بأن يكون مستشفى التأمين الصحي بفوه أفضل مستشفى في العالم، ويقدم الخدمة الطبية للمرضى على خير وجه، وذلك بعمل الجميع بروح الفريق الواحد.

المصرى اليوم

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