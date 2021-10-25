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رئيس حزب "القوات اللبنانية" يؤكد أنه تحت القانون

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رئيس حزب "القوات اللبنانية" يؤكد أنه تحت القانون رئيس حزب "القوات اللبنانية" يؤكد أنه تحت القانون

جي بي سي نيوز :- قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إنه "تحت القانون"، وذلك بعد مرور أسبوع على أحداث الطيونة والتي اتهم "حزب الله" و"حركة أمل"، حزب "القوات" بممارسة القنص المباشر بهدف القتل.

وقال جعجع في تغريدة عبر "تويتر": "أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون"، مضيفا: "يظهر أن الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد".

يذكر أن هناك اتهامات متبادلة مباشرة بين جعجع والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، حول من المسبب لأحداث الطيونة.

وكانت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" قد قالتا إن "مجموعات من حزب "القوات اللبنانية" انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد"، فيما رد رئيس جهاز الإعلام في التواصل بحزب "القوات اللبنانية"، شارل جبور، قائلا إن "أحد القناصين في أحداث الطيونة كان تابعا لـ"حزب الله"، وتم تهريبه بسيارة مفيمة".

وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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