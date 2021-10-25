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"أمناء الندوة العالمية" يثمّن دور المملكة الكبير في رعاية العمل الإنساني

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خلال انعقاد اجتماعه الثالث في دورته 13

‬ عقد مجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي، لقاءه الثالث في دورته 13 "عن بعد"، بمشاركة 22 عضواً، يمثلون جميع قارات العالم، بمقر الندوة في الرياض.

رأس الاجتماع، الأمين العام للندوة العالمية، د.صالح الوهيبي، الذي بدأ باستعراض تقرير الأمانة العامة للفترة الماضية.

كما ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها: تقرير لجنة العضوية في الندوة عن تجديد ومنح العضوية للجمعيات والمنظمات العالمية، وتقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر الندوة الرابع عشر المقبل.

وتطرق الاجتماع أيضا للتعديلات والتحديثات الأخيرة على لوائح وأنظمة الندوة وإطلاق الهوية البصرية والشعار الجديد للندوة.

وأشاد د. "الوهيبي"، بما تقوم به المملكة من دعم كبير للعمل الإنساني محليًا ودوليًا ومساندتها للجهود الخيرية ومساعدة المتضررين من الكوارث والأزمات في شتى مناطق العالم، مما كان له الأثر الفاعل لدى العديد من المجتمعات والشعوب المحتاجة ونال استحسان وتقدير الحكومات والمنظمات الدولية للعطاء السخي والعمل الإنساني الكبير للمملكة العربية حكومةً وشعباً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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