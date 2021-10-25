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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء قائد سيارة قيام رجال المرور بأحد الشوارع بطنطا بتحرير مخالفة وطلب مبلغ مالى منه.

قالت الداخلية في بيان اليوم: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على حساب بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيـام شخص بتصوير ضابط وفرد مرور أثناء تواجدهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وإتهامه لهما بتحرير مخالفة، مُدعياً عليهما طلب مبلغ مالى منه وتوعدهما بالشكوى»

وأضافت: «بالفحص تبين أنه أثناء تواجد (ضابط وبصحبته أمين شرطة من قوة إدارة مرور الغربية) والمعينان بالمنطقة محل الواقعة، تلاحظ لهما قدوم سيارة ملاكى قيادة (أحد الأشخاص) وقيام قائدها بالتحدث هاتفياً أثناء القيادة، وحال توقفها بالإشارة، قام أمين الشرطة المذكور بتحرير مخالفة بذلك، وحال مشاهدة قائد السيارة لأمين الشرطة يقوم بتحرير المخالفة قام بالنزول من السيارة والتحدث معهما بطريقة غير لائقة وتصوير الفيديو ونشره على النحو المشار إليه، مما ترتب على ذلك تداول الفيديو على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك»

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد السيارة والهاتف المحمول خاصته، وبمواجهته أقر أنه هو من قام بتصوير مقطع الفيديو ونشره على صفحته، وعقب ذلك تمت مشاركته من أحد الأشخاص على موقع «تيك توك» وبفحص الهاتف تبين تواجد مقطع الفيديو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة وصاحب الحساب المشار إليه بتهمة الإدعاء الكاذب وإثارة الرأى العام»