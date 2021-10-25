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رئيس جامعة قناة السويس يهنئ «عرنوس» لاختياره عضوًا بمجلس بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد

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رئيس جامعة قناة السويس يهنئ «عرنوس» لاختياره عضوًا بمجلس بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد رئيس جامعة قناة السويس يهنئ «عرنوس» لاختياره عضوًا بمجلس بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد

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قدم الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للدكتور محمد عثمان أحمد عرنوس، بكلية العلوم، لصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باختياره عضوًا بمجلس بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد، -أحد التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بالأكاديمية-.

وأشار «زكي» إلى أن مجلس بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد يعتبر فكر استراتيجي واستشراف للمستقبل سيضع نصب عينيه متطلبات العصر لمجابهة التحديات التي قد تواجه من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتوافق مع استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

من جانبها، حرصت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث على مشاركة التهنئة، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحول هام في تاريخ نهضة مصر العلمية والتكنولوجية، مُعربة عن سعادتها، ومُتمنية لأعضاء المجلس الموقر دوام التوفيق والنجاح.

المصرى اليوم

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