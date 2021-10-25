رئيس جامعة القناة يُكرّم الوكلاء السابقين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس بمقر كلية العلوم، الإثنين، الجلسة 271، التي حضرها وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كان في استقبال رئيس الجامعة وأعضاء المجلس الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم والدكتور محمد كامل الشافعى وكيل الكلية.

وقام الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة في بداية المجلس بتكريم الوكلاء السابقون لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهم الدكتور ابراهيم حسين وكيل كلية العلوم والدكتورة مرفت محمد على وكيل معهد الاستزراع السمكى والدكتورة أمانى وحيد وكيل كلية الطب البشرى والدكتور علاء عبدالرؤوف وكيل كلية الصيدلة والدكتور أشرف غالى وكيل كلية الألسن والدكتور ياسر عبدالستار وكيل كلية الحاسبات والمعلومات.

وناشد رئيس الجامعة الجميع ضرورة السعى والعمل الدائم نحو تطوير الأداء وتحقيق الإضافة المناسبة كلا في المكان الذي يعمل به من أجل ترك بصمة مميزة تحسب له وتظل في سجل إنجازاته.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم قطاع شؤون البيئة منها ضرورة المساهمة في قضية محو الأمية وتعليم الكبار، كما ناقش المجلس أهمية المساهمة في مبادرة حياة كريمة بشكل فعلى وعلى أرض الواقع، كما طالب رئيس الجامعة من الوكلاء ضرورة التفكير خارج الصندوق من أجل زيادة الموارد المالية لكل كلية.

واستعرض المجلس اهم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التي ستعقد خلال الفترة المقبلة وتساهم في حل العديد من القضايا والمشاكل التي تهم المجتمع ويحاضر فيها العديد من أساتذة الجامعة والمتخصصين، كما استعرض المجلس الإجراءات الاحترازية التي تتبعها كل كلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ على صحة الجميع داخل الجامعة، كما ناشد رئيس الجامعة الوكلاء بضرورة دعم قوافل الاصحاح البيئى التي يعقدها القطاع.