رابطة الأندية تنجح فى تذليل العقبات قبل انطلاق الدورى

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واصلت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، تذليل جميع الصعوبات التى تواجه المنظومة الرياضية قبل انطلاق مسابقة الدورى الممتاز .

حيث حرص دياب خلال الساعات الماضية على رفع حالة الطوارىء القصوي داخل الرابطة على جميع الأصعدة ممن اجل خروج مباريات الدورى بشكل مختلف ومميز سواء الشكل التنظيمي لأفراد المنظومة أو الاخراج التلفزيونى .

ونجحت الرابطة مؤخرا فى استخراج ايديهات خاصة للاعبين و الاداريين وعمال الملاعب و اللصحفيين والاعلاميين من أجل الدخول بها الملاعب فى شكل جديد، فضلا على موافقة الرابطة على تاجيل تسجيل الصحفيين على موقع تذكرتي بناء على طلبهم .

كما تسعى الرابطة على اظهار المسابقة بصورة مشرفة لمصر و نجاحها فى تنظم مسابقة تكون حديث العالم العربي.