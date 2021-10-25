أخبار عاجلة

تمرين مشترك بين المقاتلات السعودية والقاذفات الأمريكية -
المقاتلات السعودية "ف-15 سي" والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية "B-1" في تمرين مشترك -
بني سويف تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بقرية الدوالطة -
وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات -
فلسطين تسجّل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
أستاذ فيروسات: 30% من سكان الأرض لديهم مناعة ضد كورونا -
نقيب الفلاحين : المزارع «تاه» بين انهيار أسعار الخضراوات وارتفاع الحبوب -
محافظ بني سويف يشارك بجلسة دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية -
وصول أولى رحلات شركة طيران Lufthansa من ميونخ إلى مرسى علم -
مستشار الموارد المائية بأبو ظبى : قمة «جلاسكو» نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس مدينة سيدي سالم يتابع الحملات المكثفة للنظافة والتجميل في كفر الشيخ

Print
رئيس مدينة سيدي سالم يتابع الحملات المكثفة للنظافة والتجميل في كفر الشيخ رئيس مدينة سيدي سالم يتابع الحملات المكثفة للنظافة والتجميل في كفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز ومدينة سيدى سالم، حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتسليك خفض المنسوب، وتحسين الخدمات والمرافق وذلك استعدادًا لفصل الشتاء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين. ‏ ‏

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، والقصابي، والبلاصي، والروضة، والفقهاء القبلية، وبرية لاصيفر، وأبو غنيمة، والورق.

وشدد رئيس المدينة على رؤساء الوحدات المحلية القروية دائرة المركز بالتخلص من القمامة أولا بأول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مستقبل وطن سوهاج» يزور ضابط شرطة مُصاب في حملة لضبط تاجر

«مستقبل وطن سوهاج» يزور ضابط شرطة مُصاب في حملة لضبط تاجر

بمناسبة مرور عام على افتتاحه.. معرض مؤقت للصور النادرة بمتحف المركبات الملكية

بمناسبة مرور عام على افتتاحه.. معرض مؤقت للصور النادرة بمتحف المركبات الملكية

هل تؤثر العاصفة التي تضرب الأرض على مصر ؟.. مسؤول بـ«الفضاء» يُجيب

هل تؤثر العاصفة التي تضرب الأرض على مصر ؟.. مسؤول بـ«الفضاء» يُجيب

انتهاء تطوير 20 كيلومتر من إشارات السكة الحديد على خط بني سويف - أسيوط

انتهاء تطوير 20 كيلومتر من إشارات السكة الحديد على خط بني سويف - أسيوط