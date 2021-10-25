رئيس مدينة سيدي سالم يتابع الحملات المكثفة للنظافة والتجميل في كفر الشيخ

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شهد مركز ومدينة سيدى سالم، حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتسليك خفض المنسوب، وتحسين الخدمات والمرافق وذلك استعدادًا لفصل الشتاء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين. ‏ ‏

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، والقصابي، والبلاصي، والروضة، والفقهاء القبلية، وبرية لاصيفر، وأبو غنيمة، والورق.

وشدد رئيس المدينة على رؤساء الوحدات المحلية القروية دائرة المركز بالتخلص من القمامة أولا بأول.